В Поморье начали выдавать направления в местные детские лагеря

Эта мера поддержки адресована семьям с детьми, которые оказались в сложном положении.Направление в один из детских лагерей нашего региона — «Северный Артек» или «Квест-Артек» — предоставляется на ребёнка не чаще одного раза в год.
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