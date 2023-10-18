Старовойт: в Курском районе военные сбили шесть дронов ВСУ и подавили четыре

Российские военные сбили шесть украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) и подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ещё четыре дрона ВСУ в Курском районе Курской области, написал в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
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