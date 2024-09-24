ФСБ задержала жителя Запорожской области за передачу данных СБУ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Сотрудники ФСБ задержали жителя Запорожской области за передачу СБУ данных о местоположении сотрудников Росгвардии и военной техники на территории региона, сообщили 24 сентября в пресс-службе УФСБ по Запорожской области.
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