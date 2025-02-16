Лавров и Рубио поговорили по телефону

Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки переговоров на высшем уровне, а также подтвердили готовность работать над восстановлением «взаимоуважительного межгосударственного диалога» Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поговорили по телефону, сообщает российский МИД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии