Лавров и Рубио поговорили по телефону

Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки переговоров на высшем уровне, а также подтвердили готовность работать над восстановлением «взаимоуважительного межгосударственного диалога» Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поговорили по телефону, сообщает российский МИД.