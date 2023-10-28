smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Он допозволяется... Кадыров - это темная лошадка.  И были уже прецеденты, когда, хоть и косвенно, но было понятно, ку...«Путин позволяет ...
  • Сергей Ипатов
    Так я не понял, пупок развязывается или ж@па треснула?Германия уверенно...
  • саша дмитренко
    друзья  америки неприкосновенныВсе пошло по наих...

В ХАМАС заявили о готовности отпустить восемь человек по просьбе России

В ХАМАС заявили о готовности отпустить восемь человек по просьбе России

Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые, предположительно, находятся в заложниках, их сейчас ищут и готовы отпустить, заявил 28 октября «РИА Новости» член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АН
Алексей Наседкин
А что, израильтян взрослых возможно большинство с двойным и более гражданством? А такое нормально для нормальной страны?
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх