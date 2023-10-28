В ХАМАС заявили о готовности отпустить восемь человек по просьбе России

Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые, предположительно, находятся в заложниках, их сейчас ищут и готовы отпустить, заявил 28 октября «РИА Новости» член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук.