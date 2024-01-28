Политический обозреватель из Ирландии Чей Боуз предположил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика имеют возможность действовать с Техасом так, как Соединённые Штаты Америки сделали это с украинской территорией.
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