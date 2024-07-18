Шольц отверг призыв Зеленского к Западу сбивать ракеты России над Украиной

США также занимают четкую позицию в этом вопросе Канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать призыв президента Владимира Зеленского к западным странам сбивать ракеты и беспилотники ВС РФ над Украиной.
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