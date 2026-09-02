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Суд обязал орловский Мираторг заплатить за трубу со стоками

Суд обязал орловский Мираторг заплатить за трубу со стоками

Попытка агропромышленного гиганта ООО «Мираторг-Орел» списать экологические нарушения под Тулой на процедурные ошибки проверяющих провалилась в суде.

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