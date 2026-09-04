Чиновник офиса генпрокурора Украины задержан по делу о мошеннических кол-центрах

© Sergii Kharchenko/Global Look Press На Украине задержан сотрудник Офиса генпрокурора Сергей Кропива.
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