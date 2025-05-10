Андрей Разин через суд хочет отменить завещание Юрия Шатунова

Продюсер Разин через суд хочет признать завещание Шатунова недействительным. Андрей Разин, известный музыкальный продюсер, решил обратиться в суд, чтобы оспорить завещание покойного Юрия Шатунова, бывшего солиста группы «Ласковый май».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии