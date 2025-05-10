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Андрей Разин через суд хочет отменить завещание Юрия Шатунова

Андрей Разин через суд хочет отменить завещание Юрия Шатунова

Продюсер Разин через суд хочет признать завещание Шатунова недействительным. Андрей Разин, известный музыкальный продюсер, решил обратиться в суд, чтобы оспорить завещание покойного Юрия Шатунова, бывшего солиста группы «Ласковый май».

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