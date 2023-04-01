Врач Сопрун назвала повышающие риск возникновения диабета продукты

Врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун рассказала в беседе с агентством «Прайм», что соусы, кетчуп, фаст-фуд, сосиски, маринованные овощи, консервы, а также суши и роллы вредны для организма.