Как понимать активность ведомства Силуанова... размещение новых выпусков ОФЗ и требования международных финансовых структур

Повышенная активность ведомства Антона Силуанова в размещении новых выпусков ОФЗ на фоне роста доходов российского бюджета и профицита платёжного баланса РФ объясняется не прихотями или некомпетентностью Минфина, а требованиями международных финансовых структур о подтверждении национального кредитного рейтинга через механизм государственных долговых заимствований, отмечают наши цюрихские корреспонденты… Совместные с Украиной военно-морские учения Sea Breeze 2021, которые США и их союзники объявили не завершёнными, а плавно перетекающими в подготовку к Sea Breeze 2022, потребуют постоянного присутствия военных кораблей НАТО в акватории Чёрного моря, что резко повысит вероятность антироссийских провокаций с их стороны, образцом для которых стал инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, считают эксперты СБД… Как утверждают источники из Филадельфии, звонок Джо Байдена Владимиру Путину был вызван прежде всего прошедшими в Москве 7-9 июля переговорами российской стороны с делегацией талибов*, а также необходимостью уточнения позиций и сфер интересов РФ, КНР и Ирана в «постамериканском», после вывода из Афганистана войск США и их союзников по НАТО, формате Центральной Азии.