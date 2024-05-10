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Военные новости ★ спецоперация

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Президент Ирана: Тегеран не будет вести переговоры о своём оборонном потенциале с другими странами

Президент Ирана: Тегеран не будет вести переговоры о своём оборонном потенциале с другими странами

Тегеран не будет вести переговоры о своем оборонном и ракетном потенциале с другими странами. Эти составляющие мощи государства не могут быть предметами торга.

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