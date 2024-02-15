Молодёжь из Останкинского сможет повысить уровень профессионализма в новом городском конкурсе

В Москве начался приём заявок на конкурс «Молодежная столица в эфире». Студенты вузов и колледжей в сфере медиа из Останкинского района смогут выбрать одно из семи ключевых направлений и открыть для себя новые способы профессионального развития вместе с наставниками.