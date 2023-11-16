Русский музей заключил соглашения с музеями Донецка

Русский музей заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством культуры Нижегородской области, Нижегородским государственным художественным музеем, Донецким республиканским художественным музеем и художественным музеем Донецка «Арт-Донбасс», сообщает пресс-служба учреждения.
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