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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шешко готов перейти в «Милан» – ему могут дать ведущую роль, чего не гарантируют другие топ-клубы

«Россонери» нравится игра 20-летнего словенца. Кроме того, затраты на его трансфер считаются приемлемыми – отступные 50 миллионов евро плюс адекватные запросы по зарплате.

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