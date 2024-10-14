AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 313 подписчиков

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Из за Кири даже смотреть не хочется.ТНТ покажет режис...
  • Eduard
    А у них всё создано для шпионства за нами,или фальши!Новая нейросеть G...
  • Ната
    а уж ТВ-реклама этого сейлса - бред полный!«Ааааавиасейлс» —...

В России появилась Ассоциация игровой индустрии

В России появилась Ассоциация игровой индустрии

Российский видеорынок теперь работает с новым объединением. Это Ассоциация игровой индустрии, в которую войдут в том числе Lesta Games (игры «Мир танков», «Мир кораблей»), 1C Game Studios (онлайн-шутер «Калибр», «Сказки старой Руси»), пишет «Ъ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх