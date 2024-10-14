В России появилась Ассоциация игровой индустрии

Российский видеорынок теперь работает с новым объединением. Это Ассоциация игровой индустрии, в которую войдут в том числе Lesta Games (игры «Мир танков», «Мир кораблей»), 1C Game Studios (онлайн-шутер «Калибр», «Сказки старой Руси»), пишет «Ъ».