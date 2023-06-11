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Пушков: у администрации Байдена нет ответа на вопрос Маска о том, чем в итоге обернется военная помощь США Украине

Пушков: у администрации Байдена нет ответа на вопрос Маска о том, чем в итоге обернется военная помощь США Украине

У администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена нет ответа на вопрос бизнесмена Илона Маска о том, чем в итоге обернется военная помощь Вашингтона киевской стороне.

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