Создатели Immortals of Aveum будут получать всю выручку от продаж шутера, новый прое...

Создатели Immortals of Aveum будут получать всю выручку от продаж шутера, новый проект на Unreal Engine 5 уже в разработкеВ апреле Immortals of Aveum появилась в PS Plus, а на этой неделе стала доступна в EA Play и Xbox Game Pass Ultimate.
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