Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как выбрать пластиковое окно: на что смотреть вместо числа камер

Как выбрать пластиковое окно: на что смотреть вместо числа камер

Каждый раз, когда речь заходит о замене окон, я вспоминаю одну и ту же картину: человек стоит перед выбором, слушает продавца, кивает на слова про «пять камер» и «надёжный бренд», а через пару зим обнаруживает на откосах чёрные пятна.

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