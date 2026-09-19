Как выбрать пластиковое окно: на что смотреть вместо числа камер

Каждый раз, когда речь заходит о замене окон, я вспоминаю одну и ту же картину: человек стоит перед выбором, слушает продавца, кивает на слова про «пять камер» и «надёжный бренд», а через пару зим обнаруживает на откосах чёрные пятна.
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