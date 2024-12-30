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Царьград

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"На сцену его не приглашали": Сбежавший в США бард Никитин пытается обвести русских вокруг пальца

"На сцену его не приглашали": Сбежавший в США бард Никитин пытается обвести русских вокруг пальца

Сбежавший в США бард Никитин пытается обвести русских вокруг пальца. Не тут-то было. Люди открещиваются от взаимодействия с артистом: "На сцену его не приглашали".

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