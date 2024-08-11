«Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной

Смирнов: украинская ДРГ заходила в Беловский район Курской области В субботу, 10 августа, был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района Курской области.
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