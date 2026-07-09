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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владельцы «Анахайма» о Карлссоне: «Повторить оффер-шит было простым решением. Вербик оставил достаточно места под потолком зарплат, чтобы мы могли сохранить Лео»

Владельцы « Анахайма » Генри и Сьюзан Самуэли высказались о том, что клуб повторил контрактное предложение нападающему Лео Карлссону от «Филадельфии».

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