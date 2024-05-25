ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Мы их к нам не звали,свои никабы пусть носят у себя в кишлаках,как тараканы ползут к нам,а эти всякие муфтии пусть не...Дело не в запрете...
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Захарова предупредила, что при ударе ВСУ по Москве первым пострадает посольство США

Захарова предупредила, что при ударе ВСУ по Москве первым пострадает посольство США

Первостепенной целью для удара американскими ракетами по Москве может стать посольство США в РФ. Так прокомментировала призыв американского конгрессмена Майкла Маккола разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории.

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Комментарии
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Fvolodya55 Федоров
Это прямая угроза РФ со стороны блока НАТО, но чужими руками. Это может очень серьезно обострить и без того сложную обстановку вплоть до боевых действий.
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12 час.
Виктор Галкин
А как она сказала 👍😘
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12 час.
фарид сабиров
Надо всей Москве собраться и закидать эти анголосукассы поссыльства призервативами использованными по самую крышу
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6 час.

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