Захарова предупредила, что при ударе ВСУ по Москве первым пострадает посольство США

Первостепенной целью для удара американскими ракетами по Москве может стать посольство США в РФ. Так прокомментировала призыв американского конгрессмена Майкла Маккола разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории.
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