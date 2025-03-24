Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене пленными между Россией и Украиной

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном выразил благодарность Абу-Даби за содействие в организации обмена пленными между Россией и Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии