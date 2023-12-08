Астрологи пообещали трем знакам по китайскому гороскопу фантастические перемены после Нового года

Эксперты прогнозируют “американские горки” из множества событий. Наступающий год Зеленого деревянного Дракона уже признан астрологами, как один из самых беспокойных високосных годов последних двадцати лет.
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