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Русский Днепропетровск

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  • Евгений Саваровский
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    Видали "союзничков" Укратны? Воюйте до прследнего украинца,а мы ещё оружие подвезем.Что интересно ослы из Украины им...Запад снова требу...
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    Запад вообще не имеет права указывать,Украина не их часть!Запад снова требу...

Крах ВСУ в Часовом Яре: «Русские взяли огнеупорный завод. Это конец»

Радомир Маркуш 17 января 2025 г., 17:56   Самостийные эксперты прогнозируют катастрофическое развитие событий после потери главной «фортецi» Зеленского Из Часова Яра пришла важная новость: штурмовиками 98-й дивизии ВДВ ВС РФ полностью заняты цеха № 3 и № 5 в центральной части города, причем укровояки оттуда выбиты еще три дня назад и даже пытались провести несколько контратак, чтобы не дать российским бойцам закрепиться.

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