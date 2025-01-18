Крах ВСУ в Часовом Яре: «Русские взяли огнеупорный завод. Это конец»

Радомир Маркуш 17 января 2025 г., 17:56 Самостийные эксперты прогнозируют катастрофическое развитие событий после потери главной «фортецi» Зеленского Из Часова Яра пришла важная новость: штурмовиками 98-й дивизии ВДВ ВС РФ полностью заняты цеха № 3 и № 5 в центральной части города, причем укровояки оттуда выбиты еще три дня назад и даже пытались провести несколько контратак, чтобы не дать российским бойцам закрепиться.