Бойцы "Востока" ликвидировали взвод ВСУ при освобождении Благодатного

Александр Река/ТАСС Штурмовики 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" в ходе освобождения села Благодатного в Запорожской области ликвидировали взвод боевиков ВСУ.
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