Наступление под Сумами Российские войска продолжают наступление на Сумском направлении с целью формирования буферной зоны в приграничных районах.
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Наступление под Сумами Российские войска продолжают наступление на Сумском направлении с целью формирования буферной зоны в приграничных районах.
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