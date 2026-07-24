Евросоюз заморозит пересмотр потолка цен на нефть РФ в рамках пакета санкций

Евросоюз подготовил новый этап санкционного давления на российский нефтяной сектор. В рамках согласованного 21-го пакета ограничительных мер Брюссель намерен на один год заморозить механизм пересмотра ценового потолка на нефть, а также впервые распространить санкции на суда и компании, по версии европейских властей, оказывающие поддержку так называемому российскому «теневому флоту», сообщает 1prime.
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