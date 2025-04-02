Ялта празднует 187 лет в статусе города: что и где пройдёт

Ялта несколько дней будет отмечать своё 187-летие в статусе города. Свои двери бесплатно откроют несколько музеев южнобережной столицы, пройдут выставки, литературно-музыкальные вечера, концерты и даже балы.
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