Более 60 детских площадок привели в порядок в Петербурге

В Северной столице усилили контроль за состоянием детских и спортивных площадок. Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) проводят ежедневные выборочные проверки таких зон, а районные администрации оперативно устраняют все обнаруженные нарушения.
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