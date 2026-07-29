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Более 60 детских площадок привели в порядок в Петербурге

Более 60 детских площадок привели в порядок в Петербурге

В Северной столице усилили контроль за состоянием детских и спортивных площадок. Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) проводят ежедневные выборочные проверки таких зон, а районные администрации оперативно устраняют все обнаруженные нарушения.

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