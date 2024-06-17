Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Травля за сопротивление повестке, или почему Россия в опасности

Травля за сопротивление повестке, или почему Россия в опасности

Китайская игра «Чёрный миф: Укун» (Black Myth: Wukong) попала под прессинг пробуждённых вымогателей. Разработчики отказались заплатить 7 млн долларов радужным шантажистам, чтобы те испортили их игру добавлением негров, борцов с капиталистами, некрасивых персонажей и транспондерных персон.

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