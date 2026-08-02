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Выпрашивают ласку: 30 доказательств, что питомцы — главные манипуляторы

Выпрашивают ласку: 30 доказательств, что питомцы — главные манипуляторы

Каждый, у кого был питомец, знает, как сильно они любят внимание. Но что происходит, когда хозяин занят и не обращает на них внимания? Пушистые хитрецы пускают в ход все свои уловки, чтобы получить порцию нежности.

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