Выпрашивают ласку: 30 доказательств, что питомцы — главные манипуляторы

Каждый, у кого был питомец, знает, как сильно они любят внимание. Но что происходит, когда хозяин занят и не обращает на них внимания? Пушистые хитрецы пускают в ход все свои уловки, чтобы получить порцию нежности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии