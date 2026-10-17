«Явление Христа народу» Александра Иванова десятилетиями висит в Третьяковской галерее, но одна небольшая деталь на картине долгое время остается незаметной для зрителей.
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