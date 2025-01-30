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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Европы по биатлону. Спринт. Фрей, Дале-Шевдал, Кристиансен, Ботн, Баккен, Аспенес, Реес выступят в гонке

Чемпионат Европы по биатлону-2025 Мартелл – валь Мартелло, Италия Спринт Мужчины Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

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