Эксперт рассказала, почему ручное управление экономикой больше не работает

Цены на продукты питания и коммунальные услуги в России продолжают расти, порождая вопросы: как долго это будет продолжаться, к чему приведёт и возможно ли остановить этот процесс? На них в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей ответила экономист Елена Ведута.