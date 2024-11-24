UK Championship 2024: Дин Джуньху одержал блестящую победу

Китайский Ас Дин Джуньху победил Роберта Милкинса, а Дэвид Гилберт нанес поражение Сяо Годуну в 1/16 финала Чемпионата Великобритании 2024, сообщает WST Дин Джуньху (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)