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Гороскоп на 15 октября по знакам Зодиака: хандра у Раков и швабра у Львов

Гороскоп на 15 октября по знакам Зодиака: хандра у Раков и швабра у Львов

Если прямо с утра Вы почувствовали, что этот день надо начинать тихо и спокойно, то Ваша интуиция дала Вам тонкую и своевременную подсказку.

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