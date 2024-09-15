Праздник Домна Доброродная 16 сентября 2024 года: приметы, традиции, обряды и поверья

Каждый год 16 сентября отмечается праздник с необычным названием — Домна Доброродная. Этот день издавна был окружен множеством традиций и народных примет, которые наши предки бережно передавали из поколения в поколение.
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