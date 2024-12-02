Четверых молодых астраханцев подозревают в избиении и вымогательстве

Жертву избивали парни, а девушка исполнила роль курьера по получению требуемых денег. 14 сентября 2024 года в Астрахани трое 18-летних парней, находясь в заброшенном здании по улице Советская, избили 37-летнего местного жителя.
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