В России стремительно растет спрос на высокотехнологичные смазочные материалы

Российский рынок смазочных материалов продолжает трансформироваться. Согласно аналитическим прогнозам, объем отечественного рынка оценивается в 1,76 млрд литров в 2023 году и, как ожидается экспертами В2Х, рост в 2024 составит 1,8%, в 2025 также 1,8% в целом по рынку.