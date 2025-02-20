В Конгрессе призвали Рубио к совместной работе над продлением ДСНВ-3

Представители Демпартии в американском Конгрессе обратились к госсекретарю США Марко Рубио с призывом совместно работать над продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в следующем году, сообщает Reuters.
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