ИИ-агенты вытесняют человека из контура управления: научный обзор

Научное сообщество обратило внимание на проблему, связанную с увеличением автономии ИИ-агентов. Согласно позиционному документу, опубликованному на arXiv, человеческий надзор, который часто предлагают как решение, не работает должным образом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии