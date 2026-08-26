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ИИ-агенты вытесняют человека из контура управления: научный обзор

ИИ-агенты вытесняют человека из контура управления: научный обзор

Научное сообщество обратило внимание на проблему, связанную с увеличением автономии ИИ-агентов. Согласно позиционному документу, опубликованному на arXiv, человеческий надзор, который часто предлагают как решение, не работает должным образом.

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