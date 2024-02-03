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Polskie Radio: Украина не удержит линию соприкосновения без помощи США

Polskie Radio: Украина не удержит линию соприкосновения без помощи США

Киевский режим не сможет выжить и удержать линию соприкосновения без помощи со стороны Запада. С таким заявлением выступил польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский во время общения с Polskie Radio.

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