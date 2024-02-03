Polskie Radio: Украина не удержит линию соприкосновения без помощи США

Киевский режим не сможет выжить и удержать линию соприкосновения без помощи со стороны Запада. С таким заявлением выступил польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский во время общения с Polskie Radio.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии