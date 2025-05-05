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Посол РФ: политический истеблишмент Японии страдает от исторической амнезии

Посол РФ: политический истеблишмент Японии страдает от исторической амнезии

Точка зрения японских властей относительно принадлежности южной части Курильских островов демонстрирует, что политический истеблишмент Японии страдает от потери исторической памяти и упорно не желает признавать итоги Второй мировой войны, согласно которым эти территории по праву принадлежат России.

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