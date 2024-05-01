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Asia st 71 представил новинки в коллекции бренда – UNIVERSE

Asia st 71 представил новинки в коллекции бренда – UNIVERSE

В рамках новой капсулы бренд представил бомберы, джемпера, футболки, худи, а также аксессуары — бейсболки, сумки и интерьерные игрушки – космонавтов в белом, черном и синем цветах, которые являются одним из главных лейтмотивов не только коллекции, но и бренда Asia st 71.

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