Asia st 71 представил новинки в коллекции бренда – UNIVERSE

В рамках новой капсулы бренд представил бомберы, джемпера, футболки, худи, а также аксессуары — бейсболки, сумки и интерьерные игрушки – космонавтов в белом, черном и синем цветах, которые являются одним из главных лейтмотивов не только коллекции, но и бренда Asia st 71.