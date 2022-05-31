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Пьяный водитель BMW сбил ночью мотоциклиста в Стрельне

Водитель автомобиля BMW сбил мотоциклиста ночью 31 мая в Петродворцовском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщили на странице «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «ВКонтакте», что инцидент произошел по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, дом 101.

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