Пьяный водитель BMW сбил ночью мотоциклиста в Стрельне

Водитель автомобиля BMW сбил мотоциклиста ночью 31 мая в Петродворцовском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщили на странице «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «ВКонтакте», что инцидент произошел по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, дом 101.