Биолог РАН Нетесов объяснил бессимптомное течение COVID-19 у некоторых людей

Ученые пока не выяснили, что именно помогает отдельным людям переносить заболевание легко или же и вовсе незаметно для себя, однако именно эти люди являются главными распространителями инфекции, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.