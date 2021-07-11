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Биолог РАН Нетесов объяснил бессимптомное течение COVID-19 у некоторых людей

Биолог РАН Нетесов объяснил бессимптомное течение COVID-19 у некоторых людей

Ученые пока не выяснили, что именно помогает отдельным людям переносить заболевание легко или же и вовсе незаметно для себя, однако именно эти люди являются главными распространителями инфекции, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.

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