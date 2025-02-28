Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации политического курса Трампа

Американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления Илон Маск обвинил миллиардера Джорджа Сороса в попытках помешать реализации политического курса президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии